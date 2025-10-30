Гульмира Дайрабаева показала архивное фото с Алсу

В начале ноября Алсу проведет концерты в Астане и Алматы. Гульмира Дайрабаева накануне музыкальных вечеров российской певицы нашла архивное фото с ней. «С Алсу в гримерке в 2015 году. Была ведущей сольного концерта Алсу — она запомнилась мне очень светлой и жизненно-настоящей. До встречи 1 ноября», — написала она. Подписчики отметили, что за годы ни Алсу, ни Гульмира не изменились. Но подумали, что фото все же 2005 года, а не 2015. «Вы похожи», «О, какая память», «Алсу вообще стареет?», «вы имели в виду 2005?», «По одежде видно, что 2005 год», «Красивое фото», — отмечено в комментариях.