В Пермском крае откроют новый уникальный музей

Алексей Решетов родился 3 апреля 1937 года в Хабаровске. В этом же году его отец попал под репрессии и был расстрелян. Семью отправили в Соликамск, в 1940-х она переехала в Березники. В 1953 году Алексей Решетов написал первые стихи.