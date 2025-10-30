В Пермском крае откроют новый уникальный музей

Березники в скором времени станут местом паломничества поклонников творчества одного из лучших лирических поэтов России. Местные власти планируют открыть музей посвященный Алексею Решетову. Реализацию проекта профинансируют краевые власти.
Новую выставочную площадку разместят в городском музее «Алконост», где представлена небольшая экспозиция о жизни и творчестве Почетного гражданина Березников.
Алексей Решетов родился 3 апреля 1937 года в Хабаровске. В этом же году его отец попал под репрессии и был расстрелян. Семью отправили в Соликамск, в 1940-х она переехала в Березники. В 1953 году Алексей Решетов написал первые стихи.
В 1982 году уже состоявшимся поэтом он переехал в Пермь, а затем в Екатеринбург. В 1987 году его удостоили звания «Почетный гражданин города Березники». Скончался Алексей Решетов в 2002 году, прах перезахоронили в родном городе.
О планах по открытию нового уникального историко-культурного пространства рассказал глава Березников Алексей Казаченко. Среди экспонатов музея будут документы, рукописи, фотографии, письма, личные вещи легендарного земляка.
Оригинальное оформление обеспечит мультимедийное оборудование. Музей станет местом встреч с писателями и поэтами, клубов по интересам, мастер-классов, спектаклей и семейных чтений.
«Творчество Алексея Решетова — наше культурное достояние. Открытие нового пространства готовим к 90-летию выдающегося земляка в 2027 году», — отметил Алексей Казаченко.