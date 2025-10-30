Ричмонд
Демидовский Международный юношеский конкурс скрипачей проходит на Урале

В Екатеринбург съехались десятки скрипачей из разных стран.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

В уральскую столицу съехались юных 44 скрипача из разных стран и регионов России на десятый по счету Демидовский Международный юношеский конкурс скрипачей. Мероприятие проходит в Уральской специальной музыкальной школе с 30 октября по 5 ноября.

Очень важно, что «ДеМЮКС» сочетает в себе сложность программы и состав международного жюри, в которое входят известные скрипачи. Одаренные музыканты получают отличную возможность продемонстрировать свое мастерство и сделать серьезный шаг в мир искусства.

Вольф Усминский
президент конкурса, заслуженный артист России

Конкурсные прослушивания продлятся до 5 ноября, а завершится форум награждением и гала-концертом лауреатов в сопровождении оркестра «Лицей-камерата».