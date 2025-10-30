«Денег нет, но вы держитесь!» Что ожидает общественный транспорт Казани?

Продажи новых машин падают: в 2025 году рынок обвалился на 57%, поставки электротранспорта в следующем году тоже пойдут вниз на треть. Экономия на транспорте, похоже, станет дорогостоящей ошибкой — ведь эксплуатация троллейбусов обходится на 15% дешевле автобусов, а трамваев — почти на 40%. Но их заменяют привычные «Газели» со сроком жизни в 3−4 года.