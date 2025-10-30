«Денег нет, но вы держитесь!» Что ожидает общественный транспорт Казани?

Уже сегодня пассажиры сталкиваются с переполненными автобусами и длительными ожиданиями, а в перспективе городу грозит возвращение к эпохе маршруток и неизбежный рост тарифов. Власти пытаются обновлять подвижной состав, но без системной поддержки эти меры напоминают попытку заткнуть пробоину в тонущем корабле.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Казань на колёсах.
Переполненные автобусы, долгие ожидания, усталые водители — казанцы все чаще жалуются на состояние городского транспорта. Под постом мэрии в честь профессионального праздника транспортников жители устроили импровизированный форум недовольных. «54-й маршрут стал недоступным, 90-й — всегда битком», — пишут горожане.
Мэрия признала, что проблемы есть. В пиковые часы ждать автобуса приходится 5−7 минут, а иногда и дольше. Машины сходят с линии по техническим причинам, а из-за нехватки водителей на маршруты выходит меньше транспорта, чем заложено расписанием. Власти обещают держать ситуацию под контролем, но пассажирам от этого пока не легче.
Бюджет урезали.
Тем временем на федеральном уровне — тревожные новости. Уже в 2026 году государство почти втрое сократит расходы на развитие общественного транспорта: с 42,6 до 13,8 млрд рублей. Это при том, что около 40% автобусов, трамваев и троллейбусов в стране уже выработали свой ресурс.
Продажи новых машин падают: в 2025 году рынок обвалился на 57%, поставки электротранспорта в следующем году тоже пойдут вниз на треть. Экономия на транспорте, похоже, станет дорогостоящей ошибкой — ведь эксплуатация троллейбусов обходится на 15% дешевле автобусов, а трамваев — почти на 40%. Но их заменяют привычные «Газели» со сроком жизни в 3−4 года.
Эксперты предупреждают, что если регионы не получат поддержку, нас ждёт возвращение к маршруткам, нехватка кадров и рост стоимости проезда. А заодно — потеря доверия пассажиров к самой идее общественного транспорта.
Силы на исходе.
Столица Татарстана, как может, пытается противостоять кризису. За два года в Казани закупили 157 газовых автобусов и 64 троллейбуса — половина расходов легла на город и республику. В 2025-м планируется обновить ещё 30 машин, чтобы убрать с маршрутов транспорт старше 10 лет. Власти пытаются сделать общественный транспорт более доступным и стимулировать горожан использовать автобусы, троллейбусы и трамваи вместо личного авто. На сессиях городской думы обсуждают идею о пересадке 45% жителей города.
К 2030 году Казань должна довести долю исправного подвижного состава до 85%. Уже сейчас этот показатель близок к норме. Но есть другая проблема — экономика. По данным исполкома, убытки транспортной отрасли города в 2024 году превысили миллиард рублей.
«За пять лет 3,5 млрд рублей направили на поддержку общественного транспорта. На дороги — 100 млрд. Дороги, конечно, нужны. Но и автобусы не должны оставаться в тени», — отмечал заместитель главы исполкома Казани Ильдар Шакиров.
Кадров не хватает, тарифы растут.
Водителей и кондукторов в Казани не хватает катастрофически. Год назад мэр Ильсур Метшин говорил о дефиците почти тысячи человек. Из-за этого не все автобусы выходят на линию. Летом 2023-го с маршрутов сняли 600 машин — старые, изношенные, небезопасные.
Горожане помнят, как прошлым летом менялась схема движения: два маршрута отменили, девять сократили, ещё один перенаправили. Людям пришлось ездить с пересадками. А впереди — традиционное повышение тарифов. Набережночелнинские депутаты уже подали заявку на увеличение стоимости проезда. В Казани пока молчат, но ежегодный рост цен — вопрос времени. За последние десять лет проезд в столице Татарстана подорожал на 115−138%, стоимость в 2015 составляла 20 рублей.
Тем временем Казань готовится к масштабным проектам: новые ветки метро, платные дороги, электробусы. Но без стабильной поддержки эти планы рискуют остаться на бумаге. Сокращение федерального финансирования, нехватка кадров и стареющий автопарк — всё это ведёт к простому выводу: если не переломить тенденцию, скоро жители столицы Татарстана будут шутить не про автобусы, а про брички.