В Ростовской области на одного безработного приходится шесть свободных вакансий

Причина состоит в том, что вакансии не всегда подходят под запросы — ветераны спецоперации не готовы обучаться и оставаться без постоянного дохода, когда их семьи нуждаются в поддержке. С бойцами ведется персональная работа, рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяна Карасева.