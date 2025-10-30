Ричмонд
В Ростовской области на одного безработного приходится шесть свободных вакансий

Ситуацию на рынке труда и трудоустройство участников СВО обсудили на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сохраняется низкий уровень безработицы, показатель составляет 0,3%. Открыто около 40 тысяч вакансий, и на одного нетрудоустроенного человека приходится шесть свободных рабочих мест, сообщили на заседании в правительстве региона.

При этом спецификой рынка труда может стать высокая конкуренция среди особых категорий соискателей, в частности, среди участников специальной операции. Пока на Дону фиксируется низкий показатель их трудоустройства. Новую работу нашли 67% обратившихся, переобучение прошли только пять человек.

Причина состоит в том, что вакансии не всегда подходят под запросы — ветераны спецоперации не готовы обучаться и оставаться без постоянного дохода, когда их семьи нуждаются в поддержке. С бойцами ведется персональная работа, рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяна Карасева.

Губернатор Юрий Слюсарь подчеркнул, что трудоустройство участников СВО — общий вопрос для всех социальных ведомств Ростовской области. Сейчас в регионе идет работа над областным законом о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. Глава региона поручил службе занятости тщательно проанализировать ситуацию с трудоустройством участников СВО.

— Это большая системная проблема. Проведите качественный анализ. Тема серьезная, вопрос межведомственный, поэтому надо подготовиться и, возможно, запланировать какие-то дополнительные меры, — отметил Юрий Слюсарь.

