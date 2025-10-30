Ключ к рынку. Что будет с ценами на недвижимость в Перми

«Информация о том, что были случаи мошенничеств со стороны людей серебряного возраста — это не фейк, — подтверждает юрист в сфере недвижимости Дмитрий Рудин. — Причём судебная практика складывается так, что защитить права покупателя в суде иногда не помогают даже свидетельские показания нотариуса, который оформлял сделку и общался с пожилым продавцом. Рекомендую перед покупкой разговаривать с родными собственника, выяснять у них, что это за человек, насколько он адекватен, какие у него намерения. Но и это не панацея, ведь родственники могут быть в сговоре».