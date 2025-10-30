Ключ к рынку. Что будет с ценами на недвижимость в Перми

Пермский рынок недвижимости находится в постоянном движении: с тех пор как начали снижать ключевую ставку, он постепенно растёт. На днях Центробанк вновь изменил показатель. На этот раз ключевую ставку снизили на полпроцента — до 16,5%. Ещё один фактор, который влияет на ситуацию, — новая, но уже нашумевшая схема обмана покупателей. Причём в роли мошенников выступают пожилые люди. Что делать в сложившихся условиях участникам рынка, рассказали эксперты.
Дешевле не будет?
Тренд на снижение ключевой ставки наблюдается с лета, в начале которого показатель был выше 20%. Параллельно банки уменьшали годовой процент по ипотечным кредитам. Спрос на жильё увеличивался.
«Любое понижение ключевой ставки положительно сказывается на рынке. И в первую очередь — на вторичном, где не действуют льготные ипотечные программы, — отмечает директор пермского агентства недвижимости Александр Леонов.— Что касается новостроек, многие застройщики, чтобы не потерять покупателей в свете сужения льготных программ кредитования, сами предлагают пониженные ставки. Есть совместные с банками проекты, которые позволяют взять кредит под 3,5% на весь срок с учётом семейной ипотеки. Базовая ставка по этой программе 6%, но застройщик опускает её, выплачивая комиссию кредитному учреждению. Некоторые девелоперы снижают годовой процент чуть ли не до 1% на первые 1−3 года (затем покупатель платит 20−23%). Всё это тоже благотворно влияет на рынок».
В среднем в Перми квадратный метр во вторичке сейчас обходится в 120 тыс. руб., в новостройках — в 150 тыс. руб. При этом жильё в «свежих» домах практически не дорожало с июня. Одни девелоперы немного поднимали цены, другие, наоборот, предлагали скидки. В целом же рынок был уравновешенным, говорит эксперт. Цена квадратного метра во вторичном жилье с лета выросла в среднем на 2%.
Из льготных госпрограмм в Перми сейчас по факту работает только семейная — со ставкой в 6%, отмечают специалисты. Без льгот годовой процент по базовым жилищным кредитам находится в диапазоне 20−23%. Если смотреть на недвижимость от застройщика, то можно найти предложения от 14% на весь срок кредитования.
Объёмы строительства жилья в Перми увеличиваются. На огромных площадях будут проводить комплексное развитие территории (КРТ). Стоит ли ждать снижения цен на новостройки в условиях значительного увеличения предложения?
«Действительно, проектов запускается много. Но цены будут зависеть от класса возводимого жилья. Девелоперы строят в основном объекты уровня комфорт-плюс и бизнес-класс. И цены там достаточно высокие. На текущем рынке продаются в основном квартиры базового уровня и класса комфорт. На этот сегмент рост объёмов строительства вряд ли повлияет в плане цен. Стоит учесть и то, что в стоимость жилья девелоперы теперь закладывают повышение налогов с 2026 г., инфляцию на два-три года. Цены по новым проектам высоки ещё и по этой причине. Выгоднее покупать жильё, которое уже “в работе” и будет сдано через год-полтора».
Мошенники атакуют.
В последнее время мошенники буквально атакуют пермяков со всех сторон: звонят по телефону, пишут в мессенджеры, «ловят» на улицах. Одна из новых схем действует на рынке недвижимости. Пожилые собственники продают жильё, а потом заявляют, что были невменяемы или подверглись давлению преступников. И через суд возвращают квартиры обратно. В результате покупатель остаётся без квадратных метров и денег.
«Насколько я знаю, в Перми тоже были случаи такого мошенничества (одна или две истории). Покупателям я бы порекомендовал пользоваться услугами компетентных специалистов (юристов или агентов по недвижимости), которые будут тщательно проверять документы, запрашивать все необходимые справки, задавать правильные вопросы продавцу, чтобы минимизировать риски. Важно соблюсти все критерии добросовестного приобретателя, чтобы сделку невозможно было “развернуть” через суд», — отмечает Александр Леонов.
Если вас смущают какие-то нюансы или собственник ведёт себя странно, следует отказаться от объекта.
«В связи с новой схемой мошенничества специалисты по недвижимости стали ещё тщательнее проверять сделки, — говорит специалист по недвижимости Наталья Давыдова. — Если раньше мы просили справки из психонаркодиспансера (подтверждают, что человек вменяем, не состоит на учёте у психиатра и нарколога, не проходил соответствующее лечение
«Информация о том, что были случаи мошенничеств со стороны людей серебряного возраста — это не фейк, — подтверждает юрист в сфере недвижимости Дмитрий Рудин. — Причём судебная практика складывается так, что защитить права покупателя в суде иногда не помогают даже свидетельские показания нотариуса, который оформлял сделку и общался с пожилым продавцом. Рекомендую перед покупкой разговаривать с родными собственника, выяснять у них, что это за человек, насколько он адекватен, какие у него намерения. Но и это не панацея, ведь родственники могут быть в сговоре».
Есть ещё один способ защитить себя.
«Думаю, что единственный выход в этой ситуации — титульное страхование. Полис защищает владельца недвижимости от риска утраты права собственности из-за юридических проблем», — отмечает Наталья Давыдова.