Водоэмульсионная краска: виды, отличия и применение

Когда дело доходит до ремонта, выбор краски — одно из главных решений.

От того, чем вы покроете стены, зависит не только внешний вид, но и долговечность результата. Среди множества вариантов особое место занимает водоэмульсионная краска — универсальный, безопасный и удобный материал, который давно стал фаворитом профессионалов и домашних мастеров. Разберемся, что это за краска, какие бывают ее виды и где лучше использовать каждую.

Что такое водоэмульсионная краска.

Основу водоэмульсионки составляет смесь воды, пигментов, наполнителей и связующих веществ. Именно связующее определяет свойства краски — насколько она прочная, моющаяся и устойчивая. При нанесении вода испаряется, а на поверхности остается прочная, ровная и дышащая пленка.

Главное преимущество такой краски — она не имеет сильного запаха и быстро сохнет. Можно покрасить комнату утром и уже вечером спокойно там находиться. Кроме того, краска экологична: в ее составе нет токсичных растворителей, поэтому она безопасна для детей и аллергиков.

Основные виды водоэмульсионных красок.

В зависимости от типа связующего водоэмульсионные краски делятся на несколько видов. Каждый имеет свои особенности и сферу применения.

1. Акриловая краска.

Самая популярная разновидность. Дает плотное, устойчивое к истиранию покрытие, подходит для большинства поверхностей — от бетона и штукатурки до дерева. Можно использовать в спальнях, гостиных и коридорах. Поверхность получается матовой или полуматовой, приятной на ощупь.

2. Латексная краска.

Более износостойкая и эластичная. Ее можно мыть, она не боится влажности и трещин, поэтому часто используется для кухонь, ванных и помещений с перепадами температур. Латексная краска образует гладкую поверхность, на которой не задерживается пыль и грязь.

3. Силиконовая краска.

Подходит для помещений, где стены могут «дышать», например для частных домов и фасадов. Она хорошо ложится даже на шероховатые основания, перекрывает мелкие трещины и не впитывает влагу. Ее можно наносить на старую штукатурку без полного снятия предыдущего слоя.

4. Силикатная краска.

Изготавливается на основе жидкого стекла. Обладает высокой паропроницаемостью, устойчива к плесени и грибку, что делает ее идеальной для подвалов и фасадов зданий. Однако требует аккуратности при нанесении и несовместима с другими типами красок.

Как выбрать подходящий вариант.

Чтобы не ошибиться с выбором, стоит учитывать условия эксплуатации и тип помещения.

Для спален, детских и гостиных подойдет акриловая краска: она проста в уходе, создает уютный матовый эффект. Кухни и ванные комнаты лучше окрашивать латексной — она легко моется и не боится влаги. Фасады и лоджии — территория силиконовой и силикатной красок. Они устойчивы к дождю, солнцу и перепадам температур.

Также важно учитывать тип поверхности: на гипсокартон или штукатурку водоэмульсионка ложится идеально, а вот по дереву стоит использовать специальные грунты, чтобы улучшить сцепление.

Преимущества и уход за покрытием.

Покрытие из водоэмульсионной краски не только красиво выглядит, но и практично. Оно не желтеет со временем, пропускает воздух, что предотвращает появление плесени. При этом при необходимости можно просто перекрасить стену — новая краска легко ложится на старый слой.

Чтобы поверхность служила дольше, нужно перед покраской очистить и прогрунтовать основание. А после — не мыть стены в течение нескольких дней, пока краска окончательно не затвердеет. В дальнейшем достаточно протирать поверхность мягкой влажной тряпкой.

Водоэмульсионные краски — удачное решение для тех, кто ценит чистоту, простоту и долговечность. Они позволяют обновить интерьер без лишних хлопот и запаха, а выбор видов дает возможность подобрать идеальный вариант для любого помещения.

