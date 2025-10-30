Водоэмульсионная краска: виды, отличия и применение

От того, чем вы покроете стены, зависит не только внешний вид, но и долговечность результата. Среди множества вариантов особое место занимает водоэмульсионная краска — универсальный, безопасный и удобный материал, который давно стал фаворитом профессионалов и домашних мастеров. Разберемся, что это за краска, какие бывают ее виды и где лучше использовать каждую.