Сквер на улице Космической благоустроили при поддержке соцучастковых

«Эта площадка появилась по просьбе жителей, которые участвовали в программе “Формирование комфортной городской среды”. Совместно с администрацией Автозаводского района разработали проект, провели общественные обсуждения и предложили здесь создать такую замечательную площадку. Теперь каждый автозаводец может прийти позаниматься спортом, провести хорошо время, просто погулять с детьми. Жители очень благодарны за появление такой зоны отдыха», — рассказала социальный участковый Татьяна Храмцова.