Сквер на улице Космической благоустроили при поддержке соцучастковых

«Эта площадка появилась по просьбе жителей, которые участвовали в программе “Формирование комфортной городской среды”. Совместно с администрацией Автозаводского района разработали проект, провели общественные обсуждения и предложили здесь создать такую замечательную площадку. Теперь каждый автозаводец может прийти позаниматься спортом, провести хорошо время, просто погулять с детьми. Жители очень благодарны за появление такой зоны отдыха», — рассказала социальный участковый Татьяна Храмцова.
Рядом со сквером находятся не только жилые дома, но и две общеобразовательные школы, два детских сада, комплексная спортшкола и городская больница. Это оживленное место теперь получило новую жизнь. Здесь активно проводят время и дети, и взрослые.
«Раньше здесь пустырь был, болото стояло постоянно, даже камыши росли. К нам домой приходил социальный участковый, проводил опрос. Я как мама с детьми проголосовала за то, чтобы там сделали благоустроенную площадку», — поделилась местная жительница Наталья Синцова.
«Мы живем здесь недалеко, так мой ребёнок только сюда теперь ходит гулять. Это и спорт, и воздух свежий, и организованный отдых. На эту площадку приходят дети и со всей Космической улицы, и с Мончегорской», — рассказала местная жительница Серафима Бармина.
Социальные участковые вместе с жителями оценили результаты благоустройства и востребованность новой территории. В новом сквере оборудовали пешеходные дорожки, установили памп-трек, многофункциональную спортивную площадку для игры в баскетбол и теннис, детский городок, лавочки и перголы. Кроме того, установлено почти 100 новых опор со светильниками, высажены деревья и кустарники.
При благоустройстве сквера были учтены все пожелания жителей. По просьбам активистов в сквере оборудовали и площадку для выгула собак с ограждением, элементами для тренировки и дрессировки животных.
«Здесь построили благоустроенную площадку для выгула собак, где можно погулять, позаниматься с питомцем. По просьбам жителей администрация Автозаводского района дала добро на проведение в дальнейшем освещения этой площадки», — уточнила социальный участковый Валентина Миронова.
Как ранее сообщал глава Автозаводского района Александр Нагин, перед началом благоустройства было проведено два общественных обсуждения. Проектная организация учла пожелания жителей по наполнению сквера. Работы по благоустройству сквера были завершены прошлым летом.
«Здесь были проведены масштабные работы, результат которых наши жители уже оценили», — рассказал глава района.
В 2024 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Нижнем Новгороде привели в порядок 29 общественных пространств. Большинство территорий, которые попали в программу обновления, расположено в самом густонаселенном районе города — Автозаводском.
Всего в рамках программы были благоустроены семь скверов и Парк имени 777-летия Нижнего Новгорода. В целом за период с 2018-го по 2024 год в Нижегородской области было благоустроено 718 общественных пространств и 3 400 дворов.
С 2025 года федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который призван обеспечить регионы страны новой качественной жилищной, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктурой. Нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают цели, ранее предусмотренные в национальных проектов «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации. В состав нового нацпроекта вошли следующие федеральные проекты: «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Жилье», «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Новый ритм строительства», «Центральный транспортный узел», «Безопасность дорожного движения», «Региональные дороги», «Федеральные трассы», «Развитие дорожного хозяйства», «Общественный транспорт».