В поликлинику приморского села Яковлевка закупили оборудование

Современное оборудование закупили для строящейся поликлиники в селе Яковлевка Приморского края. Объект возводят по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в агентстве проектного управления региона.
В учреждение уже доставили аппараты УЗИ, эндоскопы и другое оборудование. Основной объем строительно-монтажных работ планируют выполнить в этом году и ввести объект в эксплуатацию в 2026-м. Рабочие уже занимаются чистовой отделкой и монтажом инженерных сетей, подготавливают территорию к благоустройству.
Новая поликлиника в Яковлевке площадью 2,5 тыс. кв. м с дневным стационаром на шесть коек рассчитана на 150 посещений в смену. Для нее изготавливаются лифты, двери, вентиляционное оборудование, системы пожаротушения и радиаторы отопления.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.