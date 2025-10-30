«Скотское отношение»: медики «скорой» жалуются на условия труда в Хабаровске

«Количество бригад действительно уменьшилось и составляет 40−42 в сутки. Не хватает не только врачей и фельдшеров, но и водителей. К сожалению, эта проблема актуальна для всей страны. Время для приема пищи предоставляется в зависимости от отсутствия вызовов. Средняя нагрузка на бригаду — 14 вызовов в сутки. Время прибытия на вызов — 20 минут. Движение со спецсигналом — это сокращение времени прибытия на вызов. Благодаря эффективному распределению ресурсов и сил сегодня удается оказывать скорую медицинскую помощь быстрее и с меньшими затратами. Обновление автопарка началось только в 2024 году и продолжается в текущем. Срок службы машин составлял на 2024 год по ряду машин 14 лет. В 2025 году проведены конкурсные процедуры за счет средств бюджета края на закупку 13 машин», — сообщили в Минздраве края.