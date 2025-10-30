«Скотское отношение»: медики «скорой» жалуются на условия труда в Хабаровске

Бригад «скорой» не хватает, новых работников не прибавляется. Причины — ненормативная нагрузка и несоответствующая условиям труда зарплата.
«Скотское отношение к коллективу, срезание зарплат, отсутствие премий, невозможность за 12 часов поесть и сходить в туалет, старые гнилые машины, в которых опасно находиться. Все это приводит к тому, что люди увольняются и новые сюда не идут», — пишут медики в чате телеграм-канала губернатора.
По словам работников скорой, на линию сейчас заступают примерно 40 бригад, хотя должна быть 1 бригада на 10 тысяч человек населения. Врачи не успевают доезжать до пациентов в отведенное нормативами время, кроме того, фельдшерам приходиться работать по одному на сложных вызовах.
«В городе 6 подстанций СМП, расположены они примерно так, чтобы успевать доехать в норматив (20 минут) к пациентам. Теперь же мы работаем по всему городу. Люди оказываются без своевременной помощи», — добавляют медики.
В краевом Минздраве отметили, что количество бригад действительно уменьшилось и сейчас составляет 40−42 в сутки. Врачей, фельдшеров и водителей не хватает, и эта проблема актуальна не только в регионе, но и во всей стране. При этом ресурсы удается распределять так, чтобы «оказывать скорую медицинскую помощь быстрее и с меньшими затратами».
«Количество бригад действительно уменьшилось и составляет 40−42 в сутки. Не хватает не только врачей и фельдшеров, но и водителей. К сожалению, эта проблема актуальна для всей страны. Время для приема пищи предоставляется в зависимости от отсутствия вызовов. Средняя нагрузка на бригаду — 14 вызовов в сутки. Время прибытия на вызов — 20 минут. Движение со спецсигналом — это сокращение времени прибытия на вызов. Благодаря эффективному распределению ресурсов и сил сегодня удается оказывать скорую медицинскую помощь быстрее и с меньшими затратами. Обновление автопарка началось только в 2024 году и продолжается в текущем. Срок службы машин составлял на 2024 год по ряду машин 14 лет. В 2025 году проведены конкурсные процедуры за счет средств бюджета края на закупку 13 машин», — сообщили в Минздраве края.