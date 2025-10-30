Канал «Дайвинчик знакомства» в Telegram могут заблокировать по решению суда

Прокуратура Алатауского района Алматы подала иск в суд с требованием заблокировать Telegram-канал знакомств, работающий без возрастных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
«Выявлен Telegram-канал “Дайвинчик знакомства”, функционирующий без возрастных ограничений и создающий угрозу безопасности несовершеннолетних. Прокуратура внесла иск о признании незаконным функционирования этого ресурса и о запрете его деятельности на территории страны», — говорится в сообщении.
Кроме того, прокуратура направила в суд уголовное дело по факту противоправных действий, совершённых в отношении несовершеннолетней. Как уточнили в ведомстве, подозреваемый и потерпевшая познакомились именно через онлайн-площадку.
Прокуроры напомнили родителям о необходимости внимательнее следить за интернет-активностью детей и предупреждать их о возможных рисках при общении с незнакомыми людьми в сети.
Ранее в метро Алматы прошла акция с 5G-знакомствами.