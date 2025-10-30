Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канал «Дайвинчик знакомства» в Telegram могут заблокировать по решению суда

Опасен для подростков: прокуратура Алматы требует заблокировать канал знакомств в Telegram, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

Прокуратура Алатауского района Алматы подала иск в суд с требованием заблокировать Telegram-канал знакомств, работающий без возрастных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«Выявлен Telegram-канал “Дайвинчик знакомства”, функционирующий без возрастных ограничений и создающий угрозу безопасности несовершеннолетних. Прокуратура внесла иск о признании незаконным функционирования этого ресурса и о запрете его деятельности на территории страны», — говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура направила в суд уголовное дело по факту противоправных действий, совершённых в отношении несовершеннолетней. Как уточнили в ведомстве, подозреваемый и потерпевшая познакомились именно через онлайн-площадку.

Прокуроры напомнили родителям о необходимости внимательнее следить за интернет-активностью детей и предупреждать их о возможных рисках при общении с незнакомыми людьми в сети.

Ранее в метро Алматы прошла акция с 5G-знакомствами.