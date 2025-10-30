В Якутии 7 детских школ искусств получили оборудование и литературу

В школе искусств села Борогонцы появились пианино «Соната», два баяна «Юпитер», балалайки, домры, скрипка, гитары, флейты, саксофоны, нотная литература, учебники и пособия. Также были закуплены хореографический станок, безопасное зеркало, мольберты, софиты для подсветки натюрмортов и другое оборудование. Для школы искусств поселка Белая Гора приобрели пианино «Амадеус» и специальные аксессуары, по паре классических гитар и профессиональных баянов «Тула», вокальная радиосистема и другое. Хореографические залы Тиксинской школы искусств оснастили безопасными зеркалами и современными переносными станками, а также приобрели музыкальные инструменты и учебную литературу.