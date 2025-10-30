В Якутии 7 детских школ искусств получили оборудование и литературу

Музыкальные инструменты, оборудование и литература поступили в семь детских школ искусств Республики Саха (Якутия) при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
В школе искусств села Борогонцы появились пианино «Соната», два баяна «Юпитер», балалайки, домры, скрипка, гитары, флейты, саксофоны, нотная литература, учебники и пособия. Также были закуплены хореографический станок, безопасное зеркало, мольберты, софиты для подсветки натюрмортов и другое оборудование. Для школы искусств поселка Белая Гора приобрели пианино «Амадеус» и специальные аксессуары, по паре классических гитар и профессиональных баянов «Тула», вокальная радиосистема и другое. Хореографические залы Тиксинской школы искусств оснастили безопасными зеркалами и современными переносными станками, а также приобрели музыкальные инструменты и учебную литературу.
Школа искусств города Ленска пополнила свою материальную базу роялем и четырьмя пианино. Были закуплены банкетки, нотная литература и учебно-методические пособия. Булгунняхтахская школа искусств получила классические гитары, домры, балалайки, акустическое пианино, баян и звуковое оборудование. Кроме того, закуплены компьютерная техника, графические планшеты, гончарные инструменты и многое другое. Чурапчинская школа искусств также получила музыкальные инструменты, мебель и светозвуковое оборудование. Таксидермические чучела в ноябре доставят в школу искусств в Удачном Мирнинского района.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.