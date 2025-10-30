Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кто обязан представить декларацию о доходах и имуществе, разъяснил Минфин Казахстана

Подробный список казахстанцев.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 30 окт — Sputnik. Минфин Казахстана опубликовал изменения в приказ «Об утверждении формы декларации о доходах и имуществе физического лица и правил ее составления».

В документе уточнен перечень лиц, которые должны сдать декларацию о доходах и имуществе форме 270.00. К ним относятся физические лица — резиденты Казахстана, а именно:

лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации о доходах и имуществе;

крупные участники банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющие инвестиционным портфелем, страховой деятельности, а также их супруги-резиденты;

руководители, учредители (участники) юридических лиц, владеющие более чем 10% доли в уставном капитале (акций акционерных обществ), а также их супруги-резиденты, за исключением учредителей (участников) некоммерческих организаций;

лица, занимающиеся частной практикой;

лица, получившие за отчетный налоговый период доход, подлежащий налогообложению физлицом самостоятельно, за исключением доходов от предпринимательской деятельности;

лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК, в сумме, в совокупности превышающей 1 000 МРП;

лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода имущество, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации в компетентном органе иностранного государства;

лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода в собственности цифровые активы;

А также лица, которые в течение отчетного налогового периода приобретали имущество стоимостью свыше 20 000 МРП или 78,6 миллионов тенге (148,4 тысячи долларов) в Казахстане и (или) за его пределами. Это:

недвижимое имущество, подлежащее государственной или иной регистрации, а также имущество, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации;

механические транспортные средства и прицепы, подлежащие госрегистрации; доли участия в уставном капитале юридического лица;

ценные бумаги;

доли участия в жилищном строительстве;

инвестиционное золото.

А также имеющие производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива).

Кроме того, лица, которые представили налоговому агенту заявление о применении предварительной суммы прочих вычетов.

Также Минфин уточнил перечень иностранцев и лиц без гражданства, являющихся нерезидентами, представляющих декларацию о доходах и имуществе.