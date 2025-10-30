Кто обязан представить декларацию о доходах и имуществе, разъяснил Минфин Казахстана

АСТАНА, 30 окт — Sputnik. Минфин Казахстана опубликовал изменения в приказ «Об утверждении формы декларации о доходах и имуществе физического лица и правил ее составления».
В документе уточнен перечень лиц, которые должны сдать декларацию о доходах и имуществе форме 270.00. К ним относятся физические лица — резиденты Казахстана, а именно:
лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации о доходах и имуществе;
крупные участники банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющие инвестиционным портфелем, страховой деятельности, а также их супруги-резиденты;
руководители, учредители (участники) юридических лиц, владеющие более чем 10% доли в уставном капитале (акций акционерных обществ), а также их супруги-резиденты, за исключением учредителей (участников) некоммерческих организаций;
лица, занимающиеся частной практикой;
лица, получившие за отчетный налоговый период доход, подлежащий налогообложению физлицом самостоятельно, за исключением доходов от предпринимательской деятельности;
лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК, в сумме, в совокупности превышающей 1 000 МРП;
лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода имущество, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации в компетентном органе иностранного государства;
лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода в собственности цифровые активы;
А также лица, которые в течение отчетного налогового периода приобретали имущество стоимостью свыше 20 000 МРП или 78,6 миллионов тенге (148,4 тысячи долларов) в Казахстане и (или) за его пределами. Это:
недвижимое имущество, подлежащее государственной или иной регистрации, а также имущество, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации;
механические транспортные средства и прицепы, подлежащие госрегистрации; доли участия в уставном капитале юридического лица;
ценные бумаги;
доли участия в жилищном строительстве;
инвестиционное золото.
А также имеющие производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива).
Кроме того, лица, которые представили налоговому агенту заявление о применении предварительной суммы прочих вычетов.
Также Минфин уточнил перечень иностранцев и лиц без гражданства, являющихся нерезидентами, представляющих декларацию о доходах и имуществе.