Проблемы с туберкулезом в Омской области решали на специальном медицинском совете

В центре внимания медицинского совета стали вопросы кратности флюорографических обследований для граждан с психическими расстройствами и проживающих в геронтопсихиатрических отделениях. А главной темой обсуждения стал вопрос организации санитарно-противоэпидемических мероприятий при выявлении заболевших получателей социальных услуг. При этом участники совета уделили значительное время решению вопросов взаимодействия между учреждениями социальной защиты и медицинскими организациями, а также графику проведения профилактических осмотров в учреждениях.