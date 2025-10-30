Проблемы с туберкулезом в Омской области решали на специальном медицинском совете

В региональном минтруде состоялось заседание медицинского совета, посвященное актуальным проблемам в области профилактики и предупреждения распространения туберкулезных заболеваний в Омской области.
В центре внимания медицинского совета стали вопросы кратности флюорографических обследований для граждан с психическими расстройствами и проживающих в геронтопсихиатрических отделениях. А главной темой обсуждения стал вопрос организации санитарно-противоэпидемических мероприятий при выявлении заболевших получателей социальных услуг. При этом участники совета уделили значительное время решению вопросов взаимодействия между учреждениями социальной защиты и медицинскими организациями, а также графику проведения профилактических осмотров в учреждениях.
«Отдельный блок был посвящен взаимодействию с Областным клиническим противотуберкулезным диспансером, вопросам дополнительного лекарственного обеспечения и соблюдения порядка замены лекарственных препаратов, а также активному освещению темы профилактики через средства массовой информации и социальные сети», — сообщает пресс-служба минтруда Омской области.
Проведение совещания, на котором присутствовали представители социальных учреждений города Омска и муниципальных районов области, специалисты ведомства, здравоохранения и Роспотребнадзора, говорит о тревожной ситуации с опасной болезнью в регионе. В ведомстве отметили, что работа медицинского совета по проблеме заболевания омичей туберкулезом будет продолжена: заседания на 2026 год уже включены в план мероприятий.