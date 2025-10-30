Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проблемы с туберкулезом в Омской области решали на специальном медицинском совете

Особое внимание участники совета уделили вопросам дополнительного лекарственного обеспечения, что говорит о сложной обстановке с болезнью в Омской области.

Источник: Комсомольская правда

В региональном минтруде состоялось заседание медицинского совета, посвященное актуальным проблемам в области профилактики и предупреждения распространения туберкулезных заболеваний в Омской области.

В центре внимания медицинского совета стали вопросы кратности флюорографических обследований для граждан с психическими расстройствами и проживающих в геронтопсихиатрических отделениях. А главной темой обсуждения стал вопрос организации санитарно-противоэпидемических мероприятий при выявлении заболевших получателей социальных услуг. При этом участники совета уделили значительное время решению вопросов взаимодействия между учреждениями социальной защиты и медицинскими организациями, а также графику проведения профилактических осмотров в учреждениях.

«Отдельный блок был посвящен взаимодействию с Областным клиническим противотуберкулезным диспансером, вопросам дополнительного лекарственного обеспечения и соблюдения порядка замены лекарственных препаратов, а также активному освещению темы профилактики через средства массовой информации и социальные сети», — сообщает пресс-служба минтруда Омской области.

Проведение совещания, на котором присутствовали представители социальных учреждений города Омска и муниципальных районов области, специалисты ведомства, здравоохранения и Роспотребнадзора, говорит о тревожной ситуации с опасной болезнью в регионе. В ведомстве отметили, что работа медицинского совета по проблеме заболевания омичей туберкулезом будет продолжена: заседания на 2026 год уже включены в план мероприятий.