На Сахалине стартовал четвертый сезон проекта «Медицинская платформа»

Четвертый сезон проекта «Медицинская платформа» начался в Сахалинской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Проект направлен на подготовку школьников для поступления в медицинские вузы. В течение учебного года участники будут встречаться с врачами разных специальностей, посещать учреждения здравоохранения и осваивать навыки оказания первой помощи. О возможностях среднего медицинского образования на открытии рассказала заместитель директора Сахалинского базового медицинского колледжа Юлия Хорошилова. По ее словам, колледжи дают отличный старт тем, кто планирует построить карьеру в медицине и хочет как можно раньше начать практику.
«Будут лекции, практикумы, экскурсии в клиники и живое общение с теми, кто уже работает в профессии. Мы хотим, чтобы ребята почувствовали атмосферу медицины и поняли, готовы ли они посвятить себя этой сфере», — отметила руководитель «Медицинской платформы» Мария Горина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.