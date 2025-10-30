На Сахалине стартовал четвертый сезон проекта «Медицинская платформа»

Проект направлен на подготовку школьников для поступления в медицинские вузы. В течение учебного года участники будут встречаться с врачами разных специальностей, посещать учреждения здравоохранения и осваивать навыки оказания первой помощи. О возможностях среднего медицинского образования на открытии рассказала заместитель директора Сахалинского базового медицинского колледжа Юлия Хорошилова. По ее словам, колледжи дают отличный старт тем, кто планирует построить карьеру в медицине и хочет как можно раньше начать практику.