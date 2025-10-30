Каждое 21 декабря в Башкирии будут отмечать День многодетной семьи

Как сообщил председатель Курултая Константин Толкачев, праздник будет отмечаться ежегодно 21 декабря. По словам спикера, традиция чествовать в конце года многодетные семьи в республике уже сложилась — ежегодно собираются победители и призеры всероссийского проекта «Семья года» и других семейных конкурсов. Толкачев отметил, что декабрь как преддверие Нового года и Рождества традиционно ассоциируется с семьей и теплом домашнего очага, поэтому новый праздник органично впишется в культурные традиции региона.