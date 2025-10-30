Каждое 21 декабря в Башкирии будут отмечать День многодетной семьи

Парламент Башкирии учредил в республике новый праздник — День многодетной семьи. Соответствующий законопроект депутаты Государственного Собрания приняли в окончательном чтении.
Как сообщил председатель Курултая Константин Толкачев, праздник будет отмечаться ежегодно 21 декабря. По словам спикера, традиция чествовать в конце года многодетные семьи в республике уже сложилась — ежегодно собираются победители и призеры всероссийского проекта «Семья года» и других семейных конкурсов. Толкачев отметил, что декабрь как преддверие Нового года и Рождества традиционно ассоциируется с семьей и теплом домашнего очага, поэтому новый праздник органично впишется в культурные традиции региона.
Председатель парламента подчеркнул, что поддержка семей с детьми, защита материнства и детства являются приоритетами государственной семейной и демографической политики. Он выразил уверенность, что учреждение Дня многодетной семьи будет способствовать укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей и пропаганде многодетности.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.