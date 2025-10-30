32 ребёнка родились в Хабаровском крае в день 87-летия региона

20 октября 2025 года в крае родились 32 ребёнка — 13 девочек и 19 мальчиков, что на 30 процентов больше, чем в прошлом году, когда в этот же день появились 23 малыша. Большинство новорождённых — жители Хабаровска. Кроме того, дети появились на свет в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском и Комсомольском районах, а также в Амурском, Верхнебуреинском районах и районе имени Лазо.