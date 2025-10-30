Ричмонд
32 ребёнка родились в Хабаровском крае в день 87-летия региона

Детей наградили памятными медалями.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске прошла церемония награждения родителей детей, появившихся на свет в день образования Хабаровского края. Об этом сообщили в комитете ЗАГС и архивов региона.

20 октября 2025 года в крае родились 32 ребёнка — 13 девочек и 19 мальчиков, что на 30 процентов больше, чем в прошлом году, когда в этот же день появились 23 малыша. Большинство новорождённых — жители Хабаровска. Кроме того, дети появились на свет в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском и Комсомольском районах, а также в Амурском, Верхнебуреинском районах и районе имени Лазо.

Семь семей стали многодетными: в них появился третий ребёнок. В четырёх семьях родились четвёртые дети, в одной — пятый. Для двенадцати семей новорождённый стал первенцем. В одной из хабаровских семей на свет появилась двойня.

Торжественное вручение памятных медалей «Рождённому в День образования Хабаровского края» прошло во Дворце бракосочетания. Родителей поздравили представители городской администрации и регионального управления Минюста.