В Крыму наблюдается дефицит 3 тысяч сотрудников в турсезон

По данным ведомства, в регионе функционирует 1108 санаторно-курортных и гостиничных организаций, включая 91 санаторий. Постоянно в сфере занято 40−45 тысяч человек.
Ежегодно у нас в начале сезона дефицит 3 тыс. человек, который в течение сезона компенсируется.
Проблему кадрового голода власти решают через несколько направлений. В их числе — подготовка специалистов туристической сферы и медперсонала в образовательных учреждениях, привлечение студенческих отрядов, а также профориентационная работа со школьниками.
