В Крыму наблюдается дефицит 3 тысяч сотрудников в турсезон

Крымская туристическая отрасль ежегодно сталкивается с нехваткой 3 тыс. работников в пиковый сезон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра курортов и туризма республики Сергей Гулюк.

Источник: Коммерсантъ

По данным ведомства, в регионе функционирует 1108 санаторно-курортных и гостиничных организаций, включая 91 санаторий. Постоянно в сфере занято 40−45 тысяч человек.

Ежегодно у нас в начале сезона дефицит 3 тыс. человек, который в течение сезона компенсируется.

отметил Гулюк

Проблему кадрового голода власти решают через несколько направлений. В их числе — подготовка специалистов туристической сферы и медперсонала в образовательных учреждениях, привлечение студенческих отрядов, а также профориентационная работа со школьниками.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на предприятиях агропромышленного комплекса Крыма дефицит руководителей, специалистов и рабочих на 1 июля 2025 года составил 1641 человек.