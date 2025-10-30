Ричмонд
Налог для трудовых мигрантов в Нижегородской области станет существенно дороже

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 октября, ФедералПресс. Законодательное собрание Нижегородской области приняло в двух чтениях закон, который установит для иностранных работников, трудящихся по патенту, фиксированный авансовый платеж по НДФЛ на 2026 год. Его сумма составит 11 674,8 рублей в месяц.

Источник: РИА "Новости"

Новый размер платежа рассчитан с учетом двух коэффициентов: федерального дефлятора (2,820) и регионального коэффициента для рынка труда, который установлен на уровне 3,45. Именно такое значение, по мнению властей, позволит уравнять налоговую нагрузку на мигрантов и российских работников.

Как поясняется в заключении к законопроекту, прогнозируемая среднемесячная зарплата по области в 2026 году составит 89 710 рублей. НДФЛ с этой суммы (13%) равен 11 662,3 рублей. Установленный для мигрантов платеж в 11 674,8 рублей практически идентичен этой сумме.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, патент в 2025 году в регионе стоит 9 276 рублей в месяц. За январь-сентябрь его продажи принесли бюджету Нижегородской области 2,2 млрд рублей.