«Гранты до 10 млн тенге»: к казахстанцам обратились с предупреждением

В Instagram-аккаунте Управления по инвестициям и развитию предпринимательства разъяснили, что сообщения в социальных сетях о предоставлении грантов до 10 млн тенге с требованием перехода по внешним ссылкам и прохождения платного обучения в неаккредитованных организациях не имеют никакого отношения к акимату столицы и не связаны с государственными программами поддержки предпринимательства.
«Важно помнить, что государственные программы реализуются на безвозмездной основе. Обязательные платежи за обучение или доступ к подаче заявки не взимаются. Актуальная информация о поддержке предпринимателей публикуется только на официальных ресурсах государственных органов», — пояснили в управлении.
Казахстанцев предупредили, что нужно быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам. Также нельзя передавать персональные данные третьим лицам.