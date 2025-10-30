«Гранты до 10 млн тенге»: к казахстанцам обратились с предупреждением

В Instagram-аккаунте Управления по инвестициям и развитию предпринимательства разъяснили, что сообщения в социальных сетях о предоставлении грантов до 10 млн тенге с требованием перехода по внешним ссылкам и прохождения платного обучения в неаккредитованных организациях не имеют никакого отношения к акимату столицы и не связаны с государственными программами поддержки предпринимательства.