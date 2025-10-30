На Камчатке пройдет региональная конференция «Семейный бизнес»

Региональная конференция «Семейный бизнес» состоится 6 ноября на базе Первого камчатского ретритного центра по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре «Мой бизнес» Камчатского края.
Гостей ждут деловые игры, направленные на развитие предпринимательских навыков, и интерактивная сессия «СлоВо», где участники поделятся опытом ведения собственного дела. Одним из центральных событий станет награждение победителей ежегодного конкурса «Лучший семейный бизнес — 2025». После этого участники мероприятия смогут принять участие в кейс-сессии «Три в одном»: бизнес, семья, родительство«. Завершит конференцию вдохновляющее выступление региональных блогеров на тему “Развиваем бизнес в камчатском стиле: блогеры и каналы”.
«Семейный бизнес — это крепкий союз, основанный на доверии, традициях и общих целях. Наша задача — поддержать тех, кто строит дело, объединяющее поколения. Мы рады, что на таких мероприятиях предприниматели могут делиться своими историями и вдохновлять друг друга», — подчеркнула заместитель директора АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства» Алина Чебураева.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.