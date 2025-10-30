На Камчатке пройдет региональная конференция «Семейный бизнес»

Гостей ждут деловые игры, направленные на развитие предпринимательских навыков, и интерактивная сессия «СлоВо», где участники поделятся опытом ведения собственного дела. Одним из центральных событий станет награждение победителей ежегодного конкурса «Лучший семейный бизнес — 2025». После этого участники мероприятия смогут принять участие в кейс-сессии «Три в одном»: бизнес, семья, родительство«. Завершит конференцию вдохновляющее выступление региональных блогеров на тему “Развиваем бизнес в камчатском стиле: блогеры и каналы”.