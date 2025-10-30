В Госдуме предложили объявить 7 ноября выходным

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости напомнил, что аналогичная норма уже действует в Белоруссии. Он добавил, что законопроект направлен на восстановление исторической справедливости и поможет сохранить память о ключевых событиях XX века.