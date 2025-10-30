В Госдуме предложили объявить 7 ноября выходным

Законопроектом предлагается внести изменения в статью Трудового кодекса Российской Федерации о нерабочих праздничных днях.
«(Нерабочие праздничные дни — ред.) 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции», — говорится в тексте законопроекта.
В пояснительной записке к документу депутаты ГД подчеркнули, что сохранение даты революции в исторической памяти будет способствовать укреплению гражданской сплоченности в условиях развязанной коллективным Западом гибридной войны против России.
«Принятие настоящего законопроекта будет способствовать повышению осведомленности граждан о ключевых событиях XX века, а сам законопроект получит широкую общественную поддержку ввиду особого отношения миллионов граждан к дате 7 ноября», — считают авторы инициативы.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости напомнил, что аналогичная норма уже действует в Белоруссии. Он добавил, что законопроект направлен на восстановление исторической справедливости и поможет сохранить память о ключевых событиях XX века.