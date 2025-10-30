В Ярославской области прошли соревнования по робототехнике

Соревнования по робототехнике «ЯрРобот-2025» состоялись 18 октября в городе Рыбинске Ярославской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном Институте развития образования.
Мероприятие объединило 136 участников в возрасте от 7 до 18 лет из 11 образовательных организаций Ярославля, Рыбинска, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Пошехонского, Тутаевского и Ярославского округов. Темой соревнований в этом году стал «Спортивный досуг». В номинации «Мини-баскетбол» роботам было необходимо за заданное время забросить максимальное количество мячей в корзину. В номинации «Регби» устройство должно было переместить как можно больше мячей на территорию противника. Школьники также соревновались в номинациях «Волейбол», «Баскетбол», «Боулинг» и «Робот в мешке».
«Соревнования “ЯрРобот-2025” ориентированы на популяризацию инженерных специальностей в области робототехники среди детей и молодежи. Они реализуются в контексте задач нацпроекта “Молодежь и дети” и способствуют выявлению и поддержке талантливых школьников в области технического творчества, распространению опыта использования образовательной робототехники в общем образовании», — отметила министр образования Ярославской области Ирина Лобода.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.