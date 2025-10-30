В Ярославской области прошли соревнования по робототехнике

Мероприятие объединило 136 участников в возрасте от 7 до 18 лет из 11 образовательных организаций Ярославля, Рыбинска, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Пошехонского, Тутаевского и Ярославского округов. Темой соревнований в этом году стал «Спортивный досуг». В номинации «Мини-баскетбол» роботам было необходимо за заданное время забросить максимальное количество мячей в корзину. В номинации «Регби» устройство должно было переместить как можно больше мячей на территорию противника. Школьники также соревновались в номинациях «Волейбол», «Баскетбол», «Боулинг» и «Робот в мешке».