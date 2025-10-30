25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре

Они приобретены в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и переданы перевозчику Государственной транспортной лизинговой компанией по механизму льготного лизинга.
Еще 5 автобусов марки «Foton» поступят в город в ближайшее время, они будут задействованы в пассажирских перевозках до международного аэропорта «Курумоч» им. С. П. Королёва.
«Наша цель — стабильно работающий общественный транспорт, комфортный и удобный для жителей и гостей Самары. Чтобы пассажир просто приходил на остановку, садился в автобус и спокойно ехал по своим делам. Важно, что перевозчики осознают эту задачу и совершенствуют свой подвижной состав, — сказал глава города Самара Иван Носков. — К следующему году весь транспорт предприятия будет не старше трёх лет, как того требуют новые стандарты работы для перевозчиков, действующие с 2025 года. За поддержку совместных инициатив благодарю Министерство транспорта Российской Федерации и губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева».
Низкопольные автобусы марки «Lotos-105-C02» произведены в городе Набережные Челны в 2025 году и вмещают до 92 пассажиров. В них также предусмотрены места для инвалидов-колясочников и родителей с детскими колясками. Входные группы оборудованы откидными аппарелями, а салоны — системой кондиционирования, печками, USB-слотами для зарядки гаджетов, внутренними камерами видеонаблюдения, валидаторами и электронным информационным табло, показывающим в числе прочего температуру в автобусе. Также автобусы оснащены спутниковой навигацией ГЛОНАСС.
Сейчас завершаем дооснащение новых автобусов и оформление необходимых документов, определяем маршруты — на самых оживленных и востребованных направлениях эти автобусы точно будут. Еще порядка 100 единиц транспорта планируем приобрести до конца года.
Напомним, что в 2026 году в Самару прибудут еще 30 трамваев «Львенок».
Нацпроект «Инфраструктура для жизни», инициированный президентом России Владимиром Путиным, реализуется с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Он состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов, в числе которых «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда», и государственных программ Российской Федерации.