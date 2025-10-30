Как молодые россияне оцифровывают страну, покоряя мир высоких технологий

Модные офисы с PlayStation и пинг-понгом, карьерный рост, льготная ипотека — как только компании не привлекают в свои ряды айтишников. В 2025 году количество работников в этой сфере достигло рекордных полутора миллионов человек. По данным опросов, об IT-специальности задумывается каждый 10 россиянин до 25 лет. Как становятся айтишниками, сколько они зарабатывают и почему любят свое дело — «Газета.Ru» разбиралась в рамках спецпроекта «Где (за)заработать?».
«Твой код — часть живого продукта».
Работа из любого уголка страны, высокая зарплата, четкая система повышений — наверное, так для многих и выглядит описание вакансии мечты. Больше всего таких предложений — на рынке IT, поэтому отрасль становится все привлекательней для соискателей.
Свое место здесь нашел и 20-летний студент Никита Косарев. В 2021 году он поступил в Колледж автоматизации и информационных технологий (КАИТ) № 20, участвующий на специальность «Информационные системы и программирование».
Никита выбрал специальность «Информационные системы и программирование».
«Все началось довольно просто — друг показал, как складывать две переменные в онлайн-компиляторе, мне становилось все интереснее, я понял, что хочу копать глубже и решил поступать на это направление», — вспоминает Никита в разговоре с «Газетой.Ru».
Применять знания на практике стал уже с первых курсов — писал автотесты для крупного проекта мониторинга систем в МТС Digital и запускал собственные проекты — от простых ботов в Telegram до сервисов с нейросетями, например, генерацией голоса.
На третьем курсе Никита устроился на полноценную работу в крупный холдинг бэкенд-разработчиком, отвечающим за логику сайта, и перешел на индивидуальный учебный план.
На этой должности ~зарплата начинающего специалиста превышает 100 тысяч рублей в месяц~.
В дальнейшем Никита планирует попробовать свои силы в банковской сфере или в крупных биржевых проектах.
«Нравится, что от моей работы зависит стабильность процессов и сервисов, которыми пользуются тысячи людей. Вдохновляет, когда видишь, что твой код становится частью живого продукта», — рассказывает Косарев.
«Каждый десятый — в IT».
В 2024 году глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что до 2030 года в IT-отрасль нужно привлечь еще около 700 тысяч разработчиков. Как отмечают специалисты, потребность в кадрах связана со стремительным развитием самой отрасли.
Кроме того, к 2030 году 80% российских компаний в ключевых отраслях должны перейти на отечественные программные продукты, что также требует привлечения дополнительных кадров. Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» на это выделят свыше 50 миллиардов рублей.
На фоне стремительного развития отрасли работодатели заинтересованы как в «классических» айтишниках — разработчиках, аналитиках, специалистах по информационной безопасности, так и в представителях новых цифровых профессий.
«Особенно заметен рост предложений для графических дизайнеров (+94%) и тестировщиков (+28%), это связано с продолжающейся цифровизацией бизнеса. ~Очень востребованы специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению.~ Спрос на таких узкопрофильных специалистов, как инженеры машинного обучения, эксперты по prompt-инжинирингу, растет экспоненциально, а предложение остается ограниченным», — рассказывает «Газете.Ru» директор категории «Офисные профессии» Авито Работы Кирилл Пшеничных.
Больше всего вакансий, по данным Superjob, работодатели размещают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской, Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае и Татарстане.
На фоне стабильного спроса зарплаты айтишников остаются на рынке одними из самых привлекательных. Так, в 2024 году топ-10 самых высоких зарплат на ⅔ состоял из программистов.
Самые высокие оклады компании готовы предложить разработчикам на языке Kotlin (360 тысяч рублей в месяц), программистам Go и Rust (по 330 тысяч рублей); программистам Java, Scala и Angular.js (по 320 тысяч рублей).
Однако ~привлечь соискателей пытаются не только деньгами, но и условиями труда, бонусами,~ возможностью удаленной работы, корпоративными активностями.
«Мы предлагаем гибкий график, программы адаптации и наставничества, проводим спортивные мероприятия, корпоративные тимбилдинги. Сотрудники со средним специальным образованием имеют реальные перспективы профессионального роста — от технических специалистов до руководителей отделов. Компания поощряет повышение квалификации, участие в обучающих курсах и проектах», — рассказывает Ева Климентенко, руководитель отдела персонала транспортной компании «Скиф-Карго».
Даже штаб-квартиры крупнейших IT-компаний имеют мало общего с тем, что мы представляем под словом «офис».
Помимо стандартных рабочих пространств со столами и стульями, здесь могут быть веранды с качелями, «капсулы» для сна, изолированные переговорные, спортивные площадки и даже зоны с видеоиграми.
Анонсируя открытие собственного офиса (вместо арендуемых пространств), компания Яндекс отметила, что в новом здании будет три зоны: подземная, общественная и офисная. Для сотрудников предусмотрят парковки, 25-метровый бассейн, тренажеры, площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола, залы для йоги, игровые комнаты для детей сотрудников.
Все это делает IT-сектор более привлекательным для молодых специалистов. Последнее исследование hh.ru (есть в распоряжении «Газеты.Ru») показало, что ~62% резюме размещают соискатели в возрасте от 18 до 34 лет.~
У зумеров, как показало совместное исследование ИТ-компании BIA Technologies и hh.ru, наиболее популярны такие профессии как программист/разработчик, дизайнер, аналитик и руководитель проектов.
«Откликнулся на тысячу вакансий».
Несмотря на высокую популярность профессии — попасть в эту сферу у желающих есть все шансы. В России есть несколько крупных образовательных площадок, которые предлагают освоить специальность с нуля. И все чаще россияне, поработав в совершенно другом сегменте, рассматривают IT как перспективное направление для смены деятельности.
Так вышло и у Игоря Бойко. «После школы я пошел в колледж на электрика, отучился, но понимал, что это не мое. После армии работал и официантом, и барменом, и поваром, и фотографом. Уже тогда я думал про IT, это был 2020 год, волна популярности, все говорили, что айтишники крутые, работают на удаленке, получают много денег, путешествуют. Конечно, хотелось также, но как влиться в эту сферу я не знал», — вспоминает Игорь.
Помог случай — один из знакомых в баре рассказал, что его супруга прошла курс обучения на тестировщика и нашла новую работу. «Я тоже стал смотреть эти курсы, изучать, какие вообще существуют специальности и понял, что мне тоже интересно тестировать. По сути тестировщик — это человек, который следит за тем, чтобы сайты и приложения работали корректно — проверяет их функциональность и защищенность, чтобы каждая кнопка работала так, как было задумано», — объясняет собеседник «Газеты.Ru».
Следующие полгода, параллельно с работой он проходил онлайн-обучение и общался с теми, кто уже выпустился. «Тогда поток “новичков” или “джунов” был большой и многие не могли устроиться, — вспоминает Игорь Бойко. — Ребята рассказывали, что откликались на два-три резюме за месяц, но на собеседование их так и не приглашали. Я решил действовать по другому и зарегистрировался на всех возможных сервисах по поиску работы, откликаясь на все вакансии, которые видел. Наверное, их было больше тысячи».
Удача улыбнулась через месяц. В первой компании Игорь проработал около года — в первую очередь, чтобы набраться опыта. ~Уже на следующее месте его взяли на ставку вдвое выше предыдущей.~
По словам молодого человека, предсказуемый карьерный рост и прозрачная система повышений — еще один плюс работы в сфере технологий. Так, во многих компаниях предусмотрено ежегодное грейдирование — повышение оклада сотрудника, пропорционально его навыкам. Более того, зачастую работодатель готов оплачивать сотруднику курсы, на которых тот сможет освоить что-то новое.
«На прошлом месте работы меня повышали дважды, каждый раз на 30 тысяч, а еще оплатили обучение, где я изучил язык программирования Java, чтобы заниматься не только “ручным тестированием”, но и писать код для автоматизации процессов — это очень ускоряет работу и избавляет от монотонных задач», — говорит Бойко.
Помимо технических навыков, тестировщик должен владеть и искусством выстраивать чисто человеческие, межличностные контакты — зачастую именно эти специалисты выступают в качестве связующего звена между участниками команды.
По его словам, всего за четыре года ему удалось прийти к тем целям, которые он перед собой ставил. «Я хотел получать хорошую зарплату, работать удаленно, иметь возможность путешествовать — всего этого я добился, — рассуждает Игорь. — Но здесь по-прежнему есть куда расти и что изучать, и, наверное, это самое классное в профессии».