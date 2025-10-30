Как молодые россияне оцифровывают страну, покоряя мир высоких технологий

Так вышло и у Игоря Бойко. «После школы я пошел в колледж на электрика, отучился, но понимал, что это не мое. После армии работал и официантом, и барменом, и поваром, и фотографом. Уже тогда я думал про IT, это был 2020 год, волна популярности, все говорили, что айтишники крутые, работают на удаленке, получают много денег, путешествуют. Конечно, хотелось также, но как влиться в эту сферу я не знал», — вспоминает Игорь.