Подрядчики отремонтировали 117 км сельских дорог в Омской области в 2025 году

В Омской области подвели промежуточные итоги исполнения нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за три квартала 2025 года. Особенном важно, что что по нему завершили ремонт 22 дорог регионального и межмуниципального значения, отметили в облправительстве.
Общая же длина участков ремонта превысила 117 километров.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» ранее стал преемником нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Он продолжает системную работу по модернизации дорожной сети в области.
В этом в пределах программы были запланированы ремонтные работы на 34 участках автомобильных дорог. Ход реализации проекта находится на личном контроле губернатора Виталия Хоценко.
Среди завершенных дорог — важные участки ключевых трасс. Например, это отрезки дорог Тобольск — Тара — Томск, Тара — Усть Ишим, Омск — Одесское вплоть до границы с Казахстаном. После ремонта дороги обеспечат более комфортную и безопасную и для местных автомобилистов и общественного транспорта, и для транзитных машин.
Ранее мы писали, что в Омске завершился ремонт проблемного участка проспекта Королева.