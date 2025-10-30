Подрядчики отремонтировали 117 км сельских дорог в Омской области в 2025 году

Среди завершенных дорог — важные участки ключевых трасс. Например, это отрезки дорог Тобольск — Тара — Томск, Тара — Усть Ишим, Омск — Одесское вплоть до границы с Казахстаном. После ремонта дороги обеспечат более комфортную и безопасную и для местных автомобилистов и общественного транспорта, и для транзитных машин.