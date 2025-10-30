Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалист поделилась, о чем может сигнализировать налет на зубах

Врач Гришина: белый налет на зубах может говорить о молочнице.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Наличие белого налета на зубах вместе с сухостью во рту может означать наличие молочнице полости рта. Как рассказала NEWS.ru врач-гигиенист Инна Гришина, это распространенная проблема, поэтому важно соблюдать правила гигиены полости рта.

— Налет возникает из остатков пищи, бактерий и минералов, оседающих на эмали. Если он белый или желтоватый, это может означать, что уход за зубами плохой, — заявила специалист.

Если зубной налет не удалять вовремя, то может появится кариес, зубной камень или пародонтоз. Также темный налет может указывать на проблемы с почками, заболевания ЖКТ.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье снизилось производство молока. Процент надоя от одной коровы составляет 5680 килограммов.