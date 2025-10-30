Специалист поделилась, о чем может сигнализировать налет на зубах

Наличие белого налета на зубах вместе с сухостью во рту может означать наличие молочнице полости рта. Как рассказала NEWS.ru врач-гигиенист Инна Гришина, это распространенная проблема, поэтому важно соблюдать правила гигиены полости рта.
— Налет возникает из остатков пищи, бактерий и минералов, оседающих на эмали. Если он белый или желтоватый, это может означать, что уход за зубами плохой, — заявила специалист.
Если зубной налет не удалять вовремя, то может появится кариес, зубной камень или пародонтоз. Также темный налет может указывать на проблемы с почками, заболевания ЖКТ.
