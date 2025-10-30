Разработан ИИ-сервис для оптимизации маршрутов общественного транспорта

«Преимущество ConnectPT в том, что это достаточно легкий и недорогой инструмент, который формирует и аргументирует свои рекомендации по улучшению маршрутов общественного транспорта на том минимуме данных, которым владеют градостроители и транспортные инженеры. В частности, мы используем данные из открытых источников вроде OpenStreetMap о жилой и нежилой застройке, ее вместимости и ожидаемой численности населения, расположении бизнес-центров, производств, мест досуга, дорогах и остановках. ConnectPT генерирует наборы маршрутов для разных видов транспорта с учетом спроса и связанности и оптимизирует их в сбалансированные варианты», — привели в пресс-службе слова руководителя разработки, директора Института дизайна и урбанистики ИТМО Сергея Митягина.