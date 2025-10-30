Разработан ИИ-сервис для оптимизации маршрутов общественного транспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Разработчики университета ИТМО создали ИИ-сервис, который может быстро и без дополнительных затрат проанализировать уже существующие маршруты городского пассажирского транспорта и дать рекомендации, как их улучшить. Сервис позволит снизить время и риск возможных ошибок при работе над транспортной системой, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Преимущество ConnectPT в том, что это достаточно легкий и недорогой инструмент, который формирует и аргументирует свои рекомендации по улучшению маршрутов общественного транспорта на том минимуме данных, которым владеют градостроители и транспортные инженеры. В частности, мы используем данные из открытых источников вроде OpenStreetMap о жилой и нежилой застройке, ее вместимости и ожидаемой численности населения, расположении бизнес-центров, производств, мест досуга, дорогах и остановках. ConnectPT генерирует наборы маршрутов для разных видов транспорта с учетом спроса и связанности и оптимизирует их в сбалансированные варианты», — привели в пресс-службе слова руководителя разработки, директора Института дизайна и урбанистики ИТМО Сергея Митягина.
Уточняется, что транспортная система города нуждается в постоянном пересмотре, чтобы оставаться актуальной. Сейчас инженеры и градостроители используют для этого специальные программы, которые помогают описать и спрогнозировать транспортные и пассажирские потоки с помощью математических формул и алгоритмов. Они учитывают множество параметров — от плотности населения и особенностей его поведения в отдельных микрорайонах до загруженности дорог и расписания общественного транспорта.
Однако, чтобы строить такие модели, нужно провести предварительные исследования и собрать большое количество информации — например, проанализировать данные мобильных операторов и статистику использования проездных документов. Стоимость такой работы может доходить до нескольких десятков миллионов рублей и занимать годы.
О разработке.
По данным пресс-службы, разработчики Института искусственного интеллекта ИТМО создали инструмент, который позволяет за пару часов оценить уже существующие маршруты городского пассажирского транспорта с учетом затрат пассажиров, перевозчика и транспортного спроса. По итогам анализа система выдает рекомендации по улучшению маршрутов. При этом разработка нетребовательна к исходным данным и позволяет строить прогнозы маршрутов на основе информации о застройке и топологии улично-дорожной сети. Такой подход позволит специалистам сократить время и финансирование, необходимое для сбора данных и работы над транспортной системой, а также убережет город от непродуманных проектов.
Кроме того, с помощью сервиса можно настроить приоритет по генерации маршрутов для разных категорий и задач. Например, для жителей сократить количество пересадок и время в пути, для перевозчиков — убрать невостребованные маршруты, для города — связать существующие маршруты и сократить количество анклавов без общественного транспорта. Инструмент способен анализировать данные о любом населенном пункте или регионе.