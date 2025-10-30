В Самаре жителям аварийных домов семь лет не могут предоставить новое жилье

В Куйбышевском районе Самары местные жители пожаловались на то, что им не предоставляют вне очереди жилье по договору социального найма. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«Проведенная проверка показала, что дома были признаны непригодными для проживания еще в 2018 году. Их техническое состояние находится в аварийном состоянии и представляет угрозу для здоровья людей», — рассказали в пресс-службе.
Несмотря на это департамент управления имуществом Самары до сих пор не выделил жильцам новые квартиры. Надзорный орган обратился в суд и потребовал заставить властей решить проблему. В результате семьям должны предоставить благоустроенные квартиры по договору социального найма во внеочередном порядке.