Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре жителям аварийных домов семь лет не могут предоставить новое жилье

В Самаре суд обязал чиновников выделить жителям аварийных домов квартиры вне очереди.

Источник: Комсомольская правда

В Куйбышевском районе Самары местные жители пожаловались на то, что им не предоставляют вне очереди жилье по договору социального найма. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Проведенная проверка показала, что дома были признаны непригодными для проживания еще в 2018 году. Их техническое состояние находится в аварийном состоянии и представляет угрозу для здоровья людей», — рассказали в пресс-службе.

Несмотря на это департамент управления имуществом Самары до сих пор не выделил жильцам новые квартиры. Надзорный орган обратился в суд и потребовал заставить властей решить проблему. В результате семьям должны предоставить благоустроенные квартиры по договору социального найма во внеочередном порядке.