На Эльмаше на половину ноября изменится движение автобусов и троллейбуса

В Екатеринбурге на Эльмаше на половину месяца изменится движение автобусов и троллейбуса из-за работ по модернизации магистральных тепловых сетей, сообщили в городской администрации. Транспорт будет ходить по измененным маршрутам с 5 по 20 ноября.