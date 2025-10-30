На Эльмаше на половину ноября изменится движение автобусов и троллейбуса

Движение будет закрыто Екатеринбургской теплосетевой компанией (ЕТК) по улице Краснофлотцев от дома № 27 на Краснофлотцев до Старых Большевиков, на месте проведения работ поставят дорожные знаки и указатели. Автобусы будут двигаться по следующим маршрутам:
автобус № 68 к остановке «Таганская» направлен по улицам Шувакишской — Ангарской — Билимбаевской — Расточной — Технической — Бебеля — Пехотинцев — Бебеля — Донбасской — Машиностроителей — Баумана — Старых Большевиков — Фронтовых Бригад — Шефской — Краснофлотцев — Таганской — Фрезеровщиков;
автобус № 68 к остановке «Заречный» направлен по Промышленному проезду — улицам Шефской — Фронтовых Бригад — Старых Большевиков — Энтузиастов — Шефской — Краснофлотцев — Таганской — Фрезеровщиков — Старых Большевиков — Ильича — Победы — Бакинских Комиссаров — Донбасской — Бебеля — Таватуйской — Теплоходному проезду — Технической — Бебеля — Черепанова;
автобус № 41 к остановке «Промышленный проезд» направлен по улицам Черепанова — Бебеля — Технической — Теплоходному проезду — Таватуйской — Бебеля — Донбасской — Бакинских Комиссаров — Победы — Ильича — Фрезеровщиков — Таганской — Краснофлотцев — Шефской — Энтузиастов — Старых Большевиков — Фронтовых Бригад — Шефской — Промышленному проезду;
троллейбус № 33 к остановке «Коммунистическая» направлен по улицам Коммунистической — Ломоносова — Восстания — Фрезеровщиков — Таганской — Краснофлотцев — Шефской — Фронтовых Бригад — до станции «Педагогический университет».
Автомобилисты могут объехать закрытую зону по улицам Шефской, Фронтовых Бригад, Стачек и Баумана. После завершения работ элементы благоустройства будут восстановлены.
Напомним, в Екатеринбурге с 1 ноября по 5 ноября для ремонта теплосетей закроют движение трамваев на перекрестке улиц Старых Большевиков и Краснофлотцев на участке от остановки «Педагогический университет» до конечных станций «Эльмаш» и «Фрезеровщиков».