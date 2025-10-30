Уровень заболеваемости ОРВИ в Ростовской области не превышает норму

По данным ведомства, в структуре циркулирующих возбудителей преобладают респираторные вирусы негриппозной природы — аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. В то же время в области продолжается предсезонная вакцинация против гриппа. По состоянию на 23 октября прививку получили более 1,3 тыс. человек, что составляет 32,9% от численности населения региона. У привитых граждан не зарегистрировано неблагоприятных реакций или осложнений после иммунизации.