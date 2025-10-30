Под пристальным вниманием: В то время, как в Молдове растет преступность, полиция следит за гражданами в пространстве интернета

Министр внутренних дел Молдовы Даниела Мисаил-Никитин заявила, что «специалисты ведомства постоянно мониторят пространство Интернета для противодействия дезинформации».
«Ежедневно направлялись запросы на блокировку видео с манипулятивным или ложным содержанием. Речь идет о десятках материалов. К сожалению, не на все запросы последовала реакция, но более половины контента было заблокировано», — пояснила чиновник.
Тем временем:
С 2022 по 2024 год количество преступлений, совершённых организованными преступными группами, выросло более чем на 342%.
В 2024 году было зафиксировано почти 900 случаев против всего 200 в 2022-м.
Количество преступлений, связанных с наркотиками, за последний год выросло на 22 процентов.
Все больше сотрудников полиции уходят из системы, ссылаясь на отсутствие перспектив, невыполненные обещания руководства и накопившееся профессиональное выгорание.
Но полиции некогда.
Шерстит соцсети.
Не берегут себя, в тик-токах и телегах на износ пальцы стирают.
