Под пристальным вниманием: В то время, как в Молдове растет преступность, полиция следит за гражданами в пространстве интернета

Специалисты МВД постоянно мониторят пространство интернета для «противодействия дезинформации».

Источник: Комсомольская правда

Министр внутренних дел Молдовы Даниела Мисаил-Никитин заявила, что «специалисты ведомства постоянно мониторят пространство Интернета для противодействия дезинформации».

«Ежедневно направлялись запросы на блокировку видео с манипулятивным или ложным содержанием. Речь идет о десятках материалов. К сожалению, не на все запросы последовала реакция, но более половины контента было заблокировано», — пояснила чиновник.

Тем временем:

С 2022 по 2024 год количество преступлений, совершённых организованными преступными группами, выросло более чем на 342%.

В 2024 году было зафиксировано почти 900 случаев против всего 200 в 2022-м.

Количество преступлений, связанных с наркотиками, за последний год выросло на 22 процентов.

Все больше сотрудников полиции уходят из системы, ссылаясь на отсутствие перспектив, невыполненные обещания руководства и накопившееся профессиональное выгорание.

Но полиции некогда.

Шерстит соцсети.

Не берегут себя, в тик-токах и телегах на износ пальцы стирают.

