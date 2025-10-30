В 2021 году такое право ввели для одного транспортного средства, принадлежащего одному из родителей в многодетной семье. Спустя четыре года и в связи с объявлением в регионе Пятилетия семьи депутаты сначала хотели распространить такое право на два автомобиля. Депутат Василий Суханов озвучил предложение вовсе снять ограничения, чтобы больше не возвращаться к вопросу. Председатель заксобрания Евгений Люлин его поддержал, сказав, что вчера это предложение обсуждали на фракции «Единой России».
Многодетным нижегородцам разрешат бесплатно парковать все машины семьи
Заксобрание Нижегородской области 30 октября внесло изменения в норму регионального закона, касающуюся права бесплатной парковки автомобилей многодетных семей на платных парковках. С учетом внесенной с голоса поправки депутаты сняли ограничения по числу автомобилей в семье, на которые распространяется льгота.
