В приморском селе Лазо откроют новую поликлинику в ноябре

Она рассчитана на 150 посещений в смену.

Поликлинику в селе Лазо Приморского края введут в эксплуатацию в ноябре. Учреждение возводят по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в агентстве проектного управления региона.

На объекте активно ведутся завершающие работы по электро- и водоснабжению, а также уборка помещений. Поликлиника площадью 1,8 тыс. кв. м с дневным стационаром на пять коек рассчитана на 150 посещений в смену. Она построена с учетом современных требований: обеспечена современными вентиляцией, теплоснабжением и аварийной системой электроснабжения.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.