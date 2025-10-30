Ричмонд
В Приморском крае ввели в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров жилья

Это составляет более 80% от годового плана.

Более 80% годового плана по вводу жилья выполнили в Приморском крае — там построили 1,039 млн кв. м домов. Увеличение жилплощади отвечает задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в агентстве проектного управления региона.

«По многоквартирным домам за девять месяцев план выполнен на 74%, по индивидуальному строительству — на 86%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года план ввода объектов в эксплуатацию уже перевыполнен на 17%», — отметила заместитель председателя правительства Приморского края Ольга Иванникова.

Новые дома возвели в шести муниципалитетах Приморья. Всего было построено 489 тыс. кв. м в составе многоквартирных домов и 550 тыс. кв. м — индивидуальных жилых зданий.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.