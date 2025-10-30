В Уфе прошел форум по развитию кадрового потенциала в строительстве и ЖКХ

«Вопрос обеспеченности стройотрасли квалифицированными кадрами — номер один. В этом плане место проведения форума выбрано удачно. Кампус стал уникальным местом взаимодействия, где на одной территории созданы все условия для сосредоточения компетенций и коммуникаций. В строительстве второй очереди кампуса сегодня задействованы все рабочие профессии. Подобные встречи помогают участникам обменяться своим опытом развития кадрового потенциала», — отметил заместитель министра строительства и архитектуры Башкирии Чингис Хасанов.