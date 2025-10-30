В Уфе прошел форум по развитию кадрового потенциала в строительстве и ЖКХ

Ежегодный форум «Развитие кадрового потенциала в сфере строительства и ЖКХ» состоялся 23 октября в Уфе в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве строительства и архитектуры Республики Башкортостан.
Мероприятие объединило представителей бизнеса, органов власти и профессиональных учебных заведений Уфы, Москвы Казани, Челябинска и Самары. В ходе форума прошли круглые столы, в том числе по теме перспективы развития независимой оценки квалификации в отрасли строительства и ЖКХ. Профессиональные бизнес-тренеры провели для застройщиков и HR-специалистов практикумы по организации эффективных собеседований и инструментам управленческого менеджмента.
Кроме того, на форуме республиканские колледжи строительного профиля представили свои экспозиции. Желающие смогли ознакомиться с деятельностью учебных заведений и пообщаться с их представителями. На пленарном заседании участники обсудили проблемы кадровой потребности строительной отрасли Башкирии и пути их решения, а также механизмы повышения престижа рабочих специальностей.
«Вопрос обеспеченности стройотрасли квалифицированными кадрами — номер один. В этом плане место проведения форума выбрано удачно. Кампус стал уникальным местом взаимодействия, где на одной территории созданы все условия для сосредоточения компетенций и коммуникаций. В строительстве второй очереди кампуса сегодня задействованы все рабочие профессии. Подобные встречи помогают участникам обменяться своим опытом развития кадрового потенциала», — отметил заместитель министра строительства и архитектуры Башкирии Чингис Хасанов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.