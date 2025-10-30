Ричмонд
Три тонны больной клубники не пустили в Омскую область

Лакомая ягода из Кыргызстана оказалась зараженной опасным карантинным сорняком.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области предотвращен ввоз порядка 2,9 тонн зараженной повиликой клубники. О недопущении на внутренний рынок региона опасной ягоды сообщает Управление Россельхознадзора по Омской области.

Зараженная повиликой — опасным карантинным сорняком — партия клубники в количестве 2,9 тонн, была задержана 27 октября 2025 года на приграничном пункте таможенного досмотра. Наличие повилики в партии сладкой ягоды из Кыргызстана, которая перевозилась автомобильным транспортом, было подтверждено результатами гербологической экспертизы. Действуя в соответствии с законодательством, специалисты омского Россельхознадзора сожгли весь груз прямо на таможне, чтобы исключить возможность проникновения карантинного сорняка на территорию Омской области.