Путин призвал повышать уровень образования специалистов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Важно повышать уровень образования, переподготовки, адаптации специалистов для формирования конкурентоспособного рынка труда, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства направил приветствие участникам одиннадцатого всероссийского форума «Национальная система квалификаций России».
«Важно и дальше повышать уровень образования, переподготовки, адаптации специалистов, объединять усилия работодателей и государственных структур для формирования современного, конкурентоспособного рынка труда, востребованных кадровых ресурсов будущего», — говорится в обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля.