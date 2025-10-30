Путин призвал повышать уровень образования специалистов

«Важно и дальше повышать уровень образования, переподготовки, адаптации специалистов, объединять усилия работодателей и государственных структур для формирования современного, конкурентоспособного рынка труда, востребованных кадровых ресурсов будущего», — говорится в обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля.