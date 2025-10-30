Ричмонд
Фальков заявил, что российской науке стоит «поднажать» в гуманитарной сфере

В России традиционно больше внимания уделяется инженерно-техническим и естественнонаучным направлениям, отметил Валерий Фальков.

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Обратить внимание на гуманитарные и общественные науки необходимо для развития всей российской науки. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, передает корреспондент ТАСС.

«Где нам надо поднажать? Я бы обратил внимание на гуманитарные науки. У нас традиционно больше внимания уделяется инженерно-техническим и естественнонаучным направлениям. Но не менее важное значение имеют гуманитарные науки — история, и право, и экономика, и социология, и культурология, многие-многие другие направления», — отметил Фальков, отвечая на вопросы молодежи на просветительском марафоне «Знание. Наука».

Особое внимание министр обратил на психологию, заметив, что в настоящее время, особенно с учетом опыта пандемии, без психологических служб университет не считается полноценным. Также Фальков отметил, что в современном обществе становится меньше непосредственного общения, и это «требует осмысления и нужного ответа» психологии.

Министр также обратил внимание на то, что гуманитарные науки не только тесно переплетены между собой, но в них все больше используются естественнонаучные методы, и им предстоят еще большие трансформации в связи с развитием искусственного интеллекта.

