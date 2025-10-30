Фальков заявил, что российской науке стоит «поднажать» в гуманитарной сфере

«Где нам надо поднажать? Я бы обратил внимание на гуманитарные науки. У нас традиционно больше внимания уделяется инженерно-техническим и естественнонаучным направлениям. Но не менее важное значение имеют гуманитарные науки — история, и право, и экономика, и социология, и культурология, многие-многие другие направления», — отметил Фальков, отвечая на вопросы молодежи на просветительском марафоне «Знание. Наука».