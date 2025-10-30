Ричмонд
Карантин из-за зарослей повилики ввели в Азовском районе Ростовской области

Карантинная повилика разрослась в Азовском районе Дона, введен фитосанитарный контроль.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области обнаружили новый очаг повилики, теперь в Азовском районе. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

Карантин из-за сорняка ввели на площади в 8,5 га. На территории, где установлен фитосанитарный контроль, временно запрещено выращивать семена для посева и пасти скот. Почву и грунт нельзя вывозить или брать для набивки парников.

Карантин снимут только в том случае, если повилика больше не появится на выявленной территории в течение трех лет.

Напомним, ранее специальные меры из-за повилики установили на территории в 221,3 га в Ажиновском сельском поселении Багаевского района.

