«До рекордных 3,2 промилле»: в Башкирии зафиксировали рекордное снижение младенческой смертности

Минздрав: в Башкирии младенческая смертность рекордно снизилась на 18%

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии зафиксировали значительное снижение младенческой смертности. За девять месяцев этого года, показатель составил 3,2 промилле, что на 18% ниже предыдущих значений. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Как пояснил чиновник, достижению рекордного показателя поспособствовал комплекс мер, реализуемых в системе здравоохранения региона. В частности, в республике, по словам Рахматуллина, выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи беременным женщинам и детям.

Для беременных из групп риска разрабатывают индивидуальные программы ведения беременности совместно с ведущими федеральными клиниками России с применением телемедицинских консультаций. Особое внимание специалисты уделяют ранней постановке на учет беременных для своевременного обследования и диагностики заболеваний.

По словам главы Минздрава Башкирии, каждый новорожденный в республике проходит обследование по программе расширенного неонатального скрининга, а для сложных случаев организуются мультидисциплинарные консилиумы. В Республиканской детской клинической больнице создана служба длительного катамнестического сопровождения детей, перенесших критические состояния в неонатальном периоде.

