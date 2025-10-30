Шавкат Мирзиёев посетил комплекс Имама Бухари в Самарканде

Здесь создали инновационный музей, экспозиция которого рассказывает о жизни и научном наследии Имама Бухари — признанного «султаном мухаддисов» исламского мира, а также его вкладе в развитие исламского просвещения. В музее представлены сведения о 25 пророках, чьи имена упоминаются в Коране, родословная Пророка Мухаммада, его жизнь в Мекке и Медине, процесс сбора и записи хадисов.