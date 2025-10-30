Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шавкат Мирзиёев посетил комплекс Имама Бухари в Самарканде

Глава республики прибыл в древний город для участия в церемонии открытия 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил комплекс Имама Бухари в Самарканде. Глава республики прибыл в древний город для участия в церемонии открытия 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.

«По доброй традиции, визит начался с посещения мавзолея Имама Бухари. Прочитаны суры из Корана и дуа», — говорится в сообщении.

Мирзиёев ознакомился с заключительным этапом строительства комплекса и благоустройства его территории, в частности с созидательной работой в новой мечети.

По инициативе президента комплекс возвели заново, создав необходимые удобства для паломников.

Территорию комплекса расширили и теперь она составляет 44 гектара. Построили мавзолей, мечеть на 10 тыс. человек, административное здание, музей, входные и выходные айваны. Четыре минарета высотой 75 метров придают ансамблю величественный облик.

Руководитель страны неоднократно подчеркивал, что этот комплекс должен быть не просто местом паломничества, но и центром науки, просвещения, воспитания и духовного примера, чтобы великие труды, знания и духовное совершенство Имама Бухари вдохновляли, прежде всего молодежь.

Здесь создали инновационный музей, экспозиция которого рассказывает о жизни и научном наследии Имама Бухари — признанного «султаном мухаддисов» исламского мира, а также его вкладе в развитие исламского просвещения. В музее представлены сведения о 25 пророках, чьи имена упоминаются в Коране, родословная Пророка Мухаммада, его жизнь в Мекке и Медине, процесс сбора и записи хадисов.

Вокруг святыни завершают строительство гостиниц и обслуживающих объектов. Здесь будут одна четырехзвездочная, две трехзвездочные и 22 семейные гостиницы.

«Президент поручил обеспечить качественную организацию деятельности комплекса, расширить удобства для посетителей и увеличить количество зеленых зон», — говорится в сообщении.

В завершение, с добрыми пожеланиями, на территории комплекса посадили деревья.

Историческая сессия Генеральной конференции впервые за сорок лет проходит за пределами штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже.

Генконференции примут участие более 2,8 тыс. представителей из 190 государств и международных организаций, включая около 70 высокопоставленных персон. Это делает событие одним из самых масштабных в истории региона.

В рамках Генконференции ЮНЕСКО организуют более 150 различных мероприятий, включая свыше 20 инициированных Узбекистаном.

Президент Шавкат Мирзиёев примет участие в церемонии открытия и выступит с речью.

Генконференция соберет более 2,8 тыс. представителей из 190 государств и международных организаций, включая около 70 высокопоставленных персон. Это делает событие одним из самых масштабных в истории региона.

В качестве почетных гостей будут участвовать глава Сербии Александр Вучич и президент Словакии Петер Пеллегрини;

Также Мирзиёев проведет двусторонние встречи с Петером Пеллегрини и Одри Азуле.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше