В Советске нашли нарушения в детской школе искусств: прокуратура вмешалась

Итоги проверки неутешительны. Выявлены сразу несколько проблем: помещения содержатся ненадлежащим образом, техническое оснащение учреждения не соответствует требованиям, а также зафиксированы нарушения санитарно‑эпидемиологического законодательства.
Кроме того, выяснилось, что администрация городского округа — учредитель школы искусств — не занималась вопросами финансирования и обновления материально‑технической базы учреждения.
По результатам проверки прокурор города направил в администрацию представление с требованием устранить нарушения.