Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Советске нашли нарушения в детской школе искусств: прокуратура вмешалась

В Калининградской области прокуратура города Советска по поручению региональной прокуратуры проверила, как в МБУ ДО «Детская школа искусств г. Советска» исполняются контракты на ремонт, реконструкцию и оснащение здания.

Источник: КалининградLive

Итоги проверки неутешительны. Выявлены сразу несколько проблем: помещения содержатся ненадлежащим образом, техническое оснащение учреждения не соответствует требованиям, а также зафиксированы нарушения санитарно‑эпидемиологического законодательства.

Кроме того, выяснилось, что администрация городского округа — учредитель школы искусств — не занималась вопросами финансирования и обновления материально‑технической базы учреждения.

По результатам проверки прокурор города направил в администрацию представление с требованием устранить нарушения.