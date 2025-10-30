Форвард омского «Авангарда» возглавил гонку бомбардиров КХЛ

В среду, 29 октября, по итогам матча чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Барысом» форвард «ястребов» Константин Окулов вышел на первое место в списке бомбардиров регулярного чемпионата. В одной только этой игре он сделал дубль по голам и один голевой пас.
Мы уже писали в самой новости об игре, что она стала для Константина 550-й, юбилейной в его карьере в КХЛ. В нынешнем рейтинге бомбардиров у него сейчас по системе «гол + пас» 24 балла (10 + 14).
На втором месте в этом списке, кстати, экс-игрок «Авангарда» Владимир Ткачев, ныне выступающий за «Металлург». У него столько же очков, при этом на одну игру больше, и всего три гола и 21 пас. Так что, конечно, в напряженной гонке бомбардиров все лидеры идут нос к носу, любая осечка может отбросить текущего «царя горы» чуть вниз и вознести наверх кого-то другого.
На третьей же строчке списка сейчас еще один форвард «ястребов», Эндрю Потуральски, выступающий за них первый сезон. Он набрал 23 очка (7 + 16).
Надо отметить, что в первой пятерке лидеров тут почти у всех передач больше голов. Исключение составляет только легионер минского «Динамо» Сэм Энэс, при 22 очках заброшенных шайб у него 12, а голевых пасов 10.
Ранее мы писали, как матч «Авангарда» с «Барысом» оценил форвард «ястребов» Иван Игумнов.