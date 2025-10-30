Власти рассказали, как после благоустройства преобразятся набережные острова Канта

На набережных острова Канта монтируют декоративную подсветку деревьев. Об этом минкультуры сообщило на странице во «ВКонтакте» губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.
«Уже завершены все электромонтажные работы, проводятся пуско-наладочные мероприятия и тестируется автоматическая система управления освещения и подсветки», — рассказали в министерстве.
Работы проходят в рамках проекта по благоустройству и созданию экологически чистой зоны отдыха в центре города. Уточняется, что набережные Ветеранов и Карбышева уже привели в порядок, они находятся в хорошем состоянии.
В апреле 2024 года в Калининграде началось строительство Философского моста, который соединит остров Канта и набережную перед спорткомплексом «Юность».