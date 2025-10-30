Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти рассказали, как после благоустройства преобразятся набережные острова Канта

Специалисты уже завершили основную часть работ.

Источник: Клопс.ru

На набережных острова Канта монтируют декоративную подсветку деревьев. Об этом минкультуры сообщило на странице во «ВКонтакте» губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.

«Уже завершены все электромонтажные работы, проводятся пуско-наладочные мероприятия и тестируется автоматическая система управления освещения и подсветки», — рассказали в министерстве.

Работы проходят в рамках проекта по благоустройству и созданию экологически чистой зоны отдыха в центре города. Уточняется, что набережные Ветеранов и Карбышева уже привели в порядок, они находятся в хорошем состоянии.

В апреле 2024 года в Калининграде началось строительство Философского моста, который соединит остров Канта и набережную перед спорткомплексом «Юность».