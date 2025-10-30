В Самарской области школьники посетили кадровый центр Елховского района

Специалисты центра занятости рассказали ребятам об основных направлениях деятельности центра, подчеркнув его роль в поддержке как соискателей, так и работодателей. Школьники узнали, как с помощью портала «Работа России» можно искать вакансии, получать информацию о программах обучения и повышения квалификации и знакомиться с актуальными тенденциями на рынке труда. Также дети могли увидеть обновленное пространство центра. Кроме того, был организован профессиональный тренинг «Выбирай профессию с умом».