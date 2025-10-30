В Самарской области школьники посетили кадровый центр Елховского района

Ученики школы в селе Красные Дома Самарской области побывали в кадровом центре «Работа России» Елховского района. Экскурсия была организована по национальному проекту «Кадры», сообщили в районном управлении культуры, спорта, туризма и молодежной политики.
Специалисты центра занятости рассказали ребятам об основных направлениях деятельности центра, подчеркнув его роль в поддержке как соискателей, так и работодателей. Школьники узнали, как с помощью портала «Работа России» можно искать вакансии, получать информацию о программах обучения и повышения квалификации и знакомиться с актуальными тенденциями на рынке труда. Также дети могли увидеть обновленное пространство центра. Кроме того, был организован профессиональный тренинг «Выбирай профессию с умом».
«Мы очень рады, что смогли принять учеников школы села Красные Дома в нашем центре. Наша главная задача — помочь подрастающему поколению сделать осознанный выбор профессии, который будет соответствовать их интересам, способностям и потребностям рынка труда. Мы стремимся предоставить им всю необходимую информацию и инструменты для успешного старта в карьере», — подчеркнула специалист кадрового центра Надежда Бугранова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.