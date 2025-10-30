В Иркутской области более 35,5 тысяч родителей получают доплату к пенсии

В Иркутской области более 35 тысяч родителей получают надбавку к пенсии за воспитание детей. Эта доплата полагается тем, кто воспитывает несовершеннолетних, студентов очной формы обучения (до 23 лет) или совершеннолетних детей с инвалидностью с детства. Оба родителя могут претендовать на повышение пенсии. Как рассказали КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по региону, наличие трудоустройства неважно.
— Если студент временно устраивается на работу и не находится на иждивении, если его отчислили или он перевелся на заочную форму обучения, то доплата к пенсии прекращается, — уточнил управляющий СФРАлексей Макаров.
В южных районах Приангарья размер доплаты составляет 2969 рублей на ребенка, а в северных — 3860 рублей. Доплата выплачивается не более чем на троих детей.