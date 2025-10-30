В Иркутской области более 35,5 тысяч родителей получают доплату к пенсии

В Иркутской области более 35 тысяч родителей получают надбавку к пенсии за воспитание детей. Эта доплата полагается тем, кто воспитывает несовершеннолетних, студентов очной формы обучения (до 23 лет) или совершеннолетних детей с инвалидностью с детства. Оба родителя могут претендовать на повышение пенсии. Как рассказали КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по региону, наличие трудоустройства неважно.