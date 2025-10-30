Самарцы возмутились большой комиссией при оплате госпошлины в МФЦ

В Самаре местные жители пожаловались на большую комиссию при оплате госпошлины в МФЦ. Об этом самарец написал под одним из постов губернатора.
«Сын пришел получать первый паспорт. Нужно заплатить госпошлину 300 рублей. Ребенок оплачивает и списывается 370. Комиссия составила больше 20%. Государство же не может установить аппарат, чтобы деньги шли сразу в ведомство», — возмущается мужчина.
На ситуацию отреагировали в в официальном канале Самарской области. Там отметили, что в МФЦ предусмотрена возможность приема денег в счет уплаты госпошлины, предполагающая оплату комиссии.
«Каждый может оплатить госпошлину без комиссии по реквизитам, указанным в квитанции, в отделении любого банка, в том числе электронно», — рассказали в пресс-службе.