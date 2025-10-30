Ричмонд
Самарцы возмутились большой комиссией при оплате госпошлины в МФЦ

В Самаре в МФЦ установлены аппараты для уплаты госпошлины с большой комиссией.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местные жители пожаловались на большую комиссию при оплате госпошлины в МФЦ. Об этом самарец написал под одним из постов губернатора.

«Сын пришел получать первый паспорт. Нужно заплатить госпошлину 300 рублей. Ребенок оплачивает и списывается 370. Комиссия составила больше 20%. Государство же не может установить аппарат, чтобы деньги шли сразу в ведомство», — возмущается мужчина.

На ситуацию отреагировали в в официальном канале Самарской области. Там отметили, что в МФЦ предусмотрена возможность приема денег в счет уплаты госпошлины, предполагающая оплату комиссии.

«Каждый может оплатить госпошлину без комиссии по реквизитам, указанным в квитанции, в отделении любого банка, в том числе электронно», — рассказали в пресс-службе.