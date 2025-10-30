В МЧС назвали районы Татарстана, где выросло число погибших на пожарах

«При этом в текущем году допущена гибель пяти детей в возрасте от одного года до 16 лет. По двое детей погибли в Высокогорском и Чистопольском районах, еще один ребенок погиб на пожаре в Казани. Причиной пожаров с детской гибелью стали: нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем», — добавил заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ.