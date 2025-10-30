В МЧС назвали районы Татарстана, где выросло число погибших на пожарах

«За этот год в Татарстане произошел 3181 пожар, в которых погибли 104 человека. Рост гибели людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается в 19 муниципальных образованиях», — рассказал Олег Маринин.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число случаев гибели на пожарах увеличилось в Азнакаевском районе на три случая, в Альметьевском районе количество погибших возросло с трех до шести случаев. Также отмечено увеличение числа погибших в Бавлинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Дрожжановском, Елабужском, Кукморском, Лаишевском, Муслюмовском, Нижнекамском, Новошешминском, Пестречинском, Спасском, Тетюшском, Тукаевском районах, а также в Казани и Набережных Челнах.
«При этом в текущем году допущена гибель пяти детей в возрасте от одного года до 16 лет. По двое детей погибли в Высокогорском и Чистопольском районах, еще один ребенок погиб на пожаре в Казани. Причиной пожаров с детской гибелью стали: нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем», — добавил заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ.