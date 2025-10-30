Омичи все чаще становятся самозанятыми, чтобы не платить алименты

Однако, в ведомстве напоминают: регистрация в качестве плательщика налога на профессиональный доход не освобождает от обязанности обеспечивать права несовершеннолетних детей на достойное существование. В качестве подтверждения аксиомы, ГУФССП России по Омской области приводит статистику: в течение 9 месяцев текущего года к административной ответственности привлечено 42 омских должника, а к уголовной ответственности — 54 гражданина. Все они являются самозанятыми.