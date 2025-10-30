Ричмонд
Омичи все чаще становятся самозанятыми, чтобы не платить алименты

Как выяснилось, особый статус налогового режима не спасает алиментщиков от прихода судебных приставов.

Источник: Комсомольская правда

О значительном переходе омских должников по алиментам в статус самозанятых, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Омской области. Однако, хитрость злостных алиментщиков бесполезна — к ним все равно придут служебные приставы забирать либо деньги, либо имущество.

На новую попытку уйти от уплаты алиментов обращают внимание омские судебные приставы: все больше региональных должников по алиментам начинают работать в статусе самозанятых. Таким образом нерадивые омские папаши и мамаши рассчитывают скрыть реальный доход и уклониться от уплаты алиментов.

Однако, в ведомстве напоминают: регистрация в качестве плательщика налога на профессиональный доход не освобождает от обязанности обеспечивать права несовершеннолетних детей на достойное существование. В качестве подтверждения аксиомы, ГУФССП России по Омской области приводит статистику: в течение 9 месяцев текущего года к административной ответственности привлечено 42 омских должника, а к уголовной ответственности — 54 гражданина. Все они являются самозанятыми.